A Milano bando per riqualificare l'ex scuola di via Zama

Comune di Milano e Agenzia del Demanio hanno presentato un bando per la riqualificazione dell'ex scuola di via Zama, complesso ora abbandonato nella zona alla periferia Ovest della città, con cui partecipano alla quarta edizione del concorso internazionale Reinventing Cities, ideato dalla rete di città C40 per proporre modelli alternativi di progettazione urbana contrastando la crisi climatica.

Il bando riguarda uno dei due corpi della ex scuola, sgomberata dagli abusivi nel 2021, e già oggetto di un bando del 2022 andato deserto. Si tratta della ex scuola elementare con annessa palestra per cui si richiede un intervento a basso impatto ambientale e di valenza sociale, con principalmente housing universitario e sociale, lo sviluppo di aree verdi urbane e di servizi per favorire inclusione sociale. Come aveva detto a febbraio il sindaco Giuseppe Sala "si fa qualcosa che per noi e' estremamente importante e che oggettivamente è una delle debolezze della nostra città. Uno dei suoi limiti è il costo dell'abitare e la capacità di offrire abitazioni a studenti e chi ha meno potere economico a prezzi abbordabili.

Liì si farà housing sociale e housing universitario" in un contesto "di grande trasformazione" di quell'area della città".

Entro il 15 luglio dovranno essere presentate le manifestazioni di interesse per illustrare il concept progettuale. Entro settembre verranno selezionati i progetti finalisti mentre la proclamazione del vincitore sarà ad aprile 2025.



