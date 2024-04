Molesta 2 ragazzine, arrestato dai carabinieri nel Milanese

I carabinieri di Settimo Milanese (Milano) hanno arrestato in base a un'ordinanza agli arresti domiciliari un ventiduenne ecuadoriano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di due minori, una di 14 e l'altra di 12 anni. Si tratta di due distinti episodi accaduti il 30 gennaio 2023 e il 19 febbraio di quest'anno.

Le indagini hanno accertato che la prima vittima, mentre stava passeggiando con il cane, era stata pedinata dall'uomo che dopo averla raggiunta nello stabile in cui vive, l'aveva avvicinata e aveva cominciato a stringerla con forza. L'adolescente era riuscita a divincolarsi.

Nel secondo caso aveva avvicinato un'altra ragazza minore all'uscita da scuola, pedinandola fino all'ingresso del condominio e, dopo essere salito con lei in ascensore, l'aveva afferrata per il maglione. Anche in questo caso la ragazza era riuscita a farlo fuggire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA