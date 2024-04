Flash mob di studenti 'contro genocidio e repressione'

Dopo le occupazioni degli ultimi mesi alcune decine di studenti hanno organizzato un flash mob a Milano, davanti al Castello Sforzesco, contro "il genocidio a Gaza e in sostegno al popolo e alla resistenza palestinese" e contro "la repressione che reprime ogni forma di dissenso e la scuola del merito, per costruire un'alternativa reale all'attuale sistema scolastico e per una società diversa".

"A Milano stiamo occupando le nostre scuole e ci stiamo attivando con scioperi e manifestazioni in tantissime scuole anche nel resto della Lombardia per farci sentire e riprenderci finalmente la voce e lo spazio che ci spettano come studenti" afferma Emma Constadachi dell'Unione degli Studenti Milano.

Al termine del flash-mob gli studenti si sono spostati al parco Sempione per un'assemblea pubblica "in cui ci siamo confrontati sulle prossime mobilitazioni e attivazioni e le prospettive future" commenta Leonardo Schiavi dell'Unione degli Studenti Milano.

In Italia, continua Alessandro Di Miceli, coordinatore regionale dell'Unione degli studenti Lombardia, "a oggi non viene rispettato il diritto allo studio di noi studenti .Al modello di scuola esclusivo e classista del ministro Valditara vogliamo contrapporne uno opposto, basato sul principio del diritto allo studio che deve essere garantito per tutti e tutte".

Le richieste degli studenti si rivolgono anche alla Regione Lombardia: "Vogliamo uno stanziamento di fondi bastevole ad assicurare la totale accessibilità di materiali scolastici e trasporto pubblico, l'istituzione di un reddito di formazione per tutti gli studenti lombardi, sportelli psicologici ed educazione sessuale garantiti in tutte le scuole, una legge sulla rappresentanza studentesca negli IeFP della Regione e una conferenza regionale sul diritto allo studio in Lombardia" conclude Sara De Vecchi, dell'esecutivo regionale dell'Unione degli Studenti Lombardia.



