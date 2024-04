Angelina Mango e Ghali tra gli ospiti di 'Party like a deejay'

C'è anche l'ultima vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, tra gli artisti che parteciperanno a 'Party like a deejay 2024' in programma l'8 e 9 giugno all'Arco della Pace di Milano. Oltre a lei, alla serata 'Deejay party' dell'8 giugno ci saranno anche Alfa, Emma, Gazzelle, Ghali, Irama, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Questi i primi nomi svelati del cast, mentre alla 'Dance Night' del 9 giugno, serata in collaborazione con Radio m20, prenderanno parte Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants. La line-up completa delle due serate sarà svelata prossimamente.

Lo scorso anno 'Party like a deejay' ha coinvolto oltre 190mila partecipanti di tutte le età e più di 2 milioni di utenti sui social.

Tra le novità di quest'anno c'è la Virtual Zone, un'area per immergersi in un'esperienza virtuale a tema 'spaziale' per osservare l'interno e l'esterno della Stazione Spaziale Internazionale e a tema 'marino' per esplorare l'oceano e i suoi abitanti attraverso visori ad alta definizione.



