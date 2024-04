A Milano sei procedimenti penali contro medici nel 2023

I procedimenti penali per responsabilità medica a Milano sono pressoché scomparsi in 5 anni: solo 5 contenziosi nel 2021 e 6 nel 2022 e nel 2023, comprendendo anche lesioni e omicidi colposi. Una diminuzione confermata dal fatto che le sentenze - riferite a contenziosi degli anni precedenti - nel 2022 sono state 147, nel 2023 sono state 129.

Sono i numeri inediti diffusi dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, nella sua visita all'Ordine Provinciale dei Medici e Odontoiatri di Milano.

A determinare questo calo due fattori: da un lato maggiori conoscenze della classe medica che hanno ridotto l'errore umano, dall'altro l'approvazione della legge Gelli-Bianco che ha 'cambiato le carte in tavola' della colpa medica.

"A fonte della enorme riduzione dei procedimenti penali registrati dopo l'introduzione della normativa Gelli-Bianco è intenzione del Tribunale di Milano - dichiara Roia - proseguire sulla linea di tutela della classe medica, arrivando a dialogare con l'Ordine su tematiche di interesse comune. Occorre motivare i migliori specialisti a (tornare a) lavorare per il giudice".

Nonostante i consulenti "siano oggi molti, raccolti in un elenco nazionale a fronte di un albo che invece resterà sempre locale", per Roia "è necessario incentivarne il lavoro", ad esempio "prevedendo delle turnazioni, favorendo e mantenendo un rapporto fiduciario con esperti già noti e apprezzati dai giudici" e in parallelo "strutturando una sorta di tutorato per avvicinare giovani medici legali o giovane professionista a questo settore in affiancamento a colleghi più esperti".

"Siamo molto onorati che Roia abbia deciso di fare visita al nostro Ordine - dichiara Roberto Carlo Rossi, presidente OMCeOMi - siamo al suo fianco condividendo non solo la necessità di arrivare ad alleggerire la legge e i contesti che coinvolgono un medico in problematiche medico-legali, ma anche di definire soluzioni su questioni all'ordine del giorno, tra queste un allineamento e rivisitazione delle attuali remunerazioni, inadeguate per i nostri professionisti".



