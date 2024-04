'We are dreamers', installazione alla design week

Una scultura arcobaleno, un tunnel di archi color pastello che trasporta i visitatori in un paesaggio incantato di fiori e farfalle: è l'installazione We are dreamers che le designer milanesi Elena e Giulia Sella porteranno alla Design Week a Milano, dopo il successo di Museum of Dreamers, la mostra immersiva che oltre alle città di Milano e Roma è approdata anche oltre confine a Madrid.

Dal 15 al 21 aprile l'installazione pensata per la design week sarà collocata in Piazza San Babila, come anteprima di un progetto più ampio che presto sarà presentato in una capitale europea, in collaborazione con Vivo Concerti. "Con questa creazione, ancora una volta, vogliamo portare un messaggio di ispirazione e di ottimismo: tutti possiamo sognare in grande, senza limiti, accompagnati da uno spettro di colori che ci aiutano ad affrontare le giornate, anche quelle più difficili" hanno dichiarato Elena e Giulia, che sono fondatrici e creative director di diverse mostre immersive come Museum of Dreamers, Candy World Experience e Space Dreamers, che dal 2022 ad oggi hanno attirato più di 1.000.000 visitatori.



