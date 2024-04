La Milanesiana in viaggio tra 25 città per i suoi 25 anni

Compie 25 anni La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che dal 2 maggio al 9 agosto attraverserà 25 città con oltre 150 ospiti e 70 appuntamenti, tra cui dieci mostre.

Al centro di questa edizione - presentata oggi al Piccolo Teatro Grassi di Milano - 'La timidezza (e i suoi contrari)'.

"Un tema solo apparentemente intimo - chiosa Elisabetta Sgarbi - perché ci obbliga a metterci in posizione di ascolto e riflessione dei mondi degli altri", compresi coloro che non ci sono più, a partire da Franco Battiato, autore della rosa simbolo della Milanesiana. Rosa che verrà consegnata alla poetessa canadese Anne Carson, il 20 maggio a Milano, in occasione dei 25 anni del suo capolavoro 'Autobiografia del rosso'.

Tra gli argomenti portanti di questa edizione le voci di chi racconta la tragedia israeliana e quella palestinese: Eshkol Nevo (7 giugno a Milano), Adania Shibli (31 luglio a Milano), Bernard-Henri Lévy (9 agosto a St. Moritz).

Tra i grandi ospiti della 25esima edizione anche il Premio Nobel per la Letteratura Jon Fosse, protagonista il 5 giugno a Milano.



