I costumi dell'Aida dall'Arena di Verona alla Design Week

I costumi dell'Aida firmati da Stefano Poda per il centesimo Arena di Verona Opera Festival, saranno protagonisti della Milano Design Week 2024. Oltre 30 abiti che diventeranno 'esperienza' grazie al progetto Uni Sonos, realizzato da Unicredit in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e Studiopepe, dal 14 al 21 aprile presso la sede Unicredit di via Borromei 5, a Milano.

I costumi ispirati a Paco Rabanne, a Capucci e alle opere di Damien Hirst, saranno accompagnati per tutta la settimana del design milanese da una serie di performance corali che saranno inaugurate domenica 14 aprile da una formazione degli artisti del Coro di Fondazione Arena diretti dal Maestro Roberto Gabbiani. Durante la giornata, i partecipanti potranno registrare le proprie voci, che verranno trasformate in una suggestiva sinfonia.

A supervisionare l'allestimento, l'autore di regia, scene, costumi e luci dell'Aida del Centesimo Festival Stefano Poda, che vede l'opera lirica "come spettacolo totale aperto a tutti, come distillato dell'eccellenza italiana, come proposta che deve uscire dalle sedi istituzionali". Per questo quella di Milano "non sarà solo un'esposizione, ma una dimensione d'esperienza che riserva sorprese. In questa epoca malata di realismo e di attualità - conclude Poda - serve allontanarsi dalla realtà per scoprire una dimensione più vera, quale possono offrire solo il teatro e l'immediatezza di un rito dal vivo".



