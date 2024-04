Aspettative record per 'il quadrilatero del design'

Con aspettative di afflussi record, da domenica 14 a domenica 21 aprile il Quadrilatero della Moda si trasformerà nel "Quadrilatero del Design", con la "Montenapoleone Design Experience 2024", un'iniziativa dedicata alla valorizzazione delle sinergie tra design italiano, moda, lusso e arte. Numerose le collaborazioni inedite previste in calendario, con un'attenzione a tematiche attuali e di interesse condiviso, che spazieranno dalla sostenibilità all'economia circolare fino al cambiamento climatico. Tra le novità di quest'anno, la musica: per tutta la design week, due volte al giorno, gli studenti pianisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano eseguiranno un variegato repertorio musicale, anche a quattro mani, nella suggestiva teca di Riva Mobili D'Arte.

"La Milano Design Week - dice il presidente di MonteNapoleone District, Guglielmo Miani - è un'occasione unica per la città in termini di affluenza e fatturato e per creare sinergie tra lusso, commercio e turismo, con MonteNapoleone District tra i protagonisti. In questa settimana speciale, il Quadrilatero si trasformerà in un vivace crocevia del design con un calendario di eventi speciali per mostrare le eccellenze dei brand italiani e stranieri, coinvolgendo un pubblico trasversale. Sulla scia del crescente afflusso di visitatori nel 2023, ci aspettiamo un record di presenze da tutto il mondo".

Per la "Montenapoleone Design Experience" l'Associazione prevede un numero crescente di afflussi, oltre il picco del 2023, con presenze duplicate rispetto alla media settimanale.





