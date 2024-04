Alberi come sculture alla Design week, per parlare dell'importanza della piantumazione: è l'installazione 'Tree tales' della B-corp Treedom, che sarà visibile da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2024 all'interno dei giardini pubblici Camilla Cederna a Milano, angolo verde incastonato tra Largo Richini e l'Università Statale.

Gli alberi sono protagonisti di un intervento di yarn bombing, particolare tecnica di street art che prevede di rivestire - valorizzando - elementi del paesaggio urbano tramite un'esplosione colorata di tessuti lavorati a uncinetto, realizzato dal collettivo Accademia di Aracne - nato a Ortona nel 2019 e composto da 25 persone guidate dall'artista Shirley Rowlands.

Fondata nel 2010 a Firenze da Federico Garcea e Tommaso Speroni, Treedom è una B Corp che realizza progetti agroforestali in Africa, America Latina, Asia ed Europa coinvolgendo direttamente i contadini locali al fine di creare ecosistemi sostenibili e favorire biodiversità, resilienza ambientale, sicurezza alimentare, crescita economica e inclusione sociale. Il lavoro di Treedom ha portato ad oggi alla piantumazione di oltre 4 milioni di alberi: tramite la piattaforma online Treedom.net, tutti possono sostenere in questo modo uno degli oltre 30 progetti attivi.

"Con Tree Tales - afferma Fabio d'Angelantonio, Presidente Treedom - vogliamo continuare a raccontare, questa volta attraverso il linguaggio della creatività, il valore inestimabile che ha il concetto di comunità e quanto piantare un albero significhi molto di più: è un piccolo gesto che, se inserito in un commitment di tutti noi, rappresenta un tassello di un impegno orientato, da un lato, alla salvaguardia del pianeta, dall'altro, al benessere delle persone".



