Studenti Politecnico di Milano occupano per un'ora il rettorato

Opposizione non soltanto al bando Maeci, ma anche "agli accordi che legano il Politecnico di Milano a Israele e alla filiera della guerra". È questo ciò che chiedono gli studenti dell'ateneo milanese, riuniti oggi in presidio in piazza Leonardo Da Vinci in occasione della giornata di sciopero nazionale universitario. Con un corteo interno, una quindicina di persone ha poi raggiunto e occupato le sale del rettorato allo scopo di "ottenere un incontro per discutere del ruolo che dovrebbe avere l'università e di questi bandi di collaborazione".

La rettrice Donatella Sciuto, spiega una studentessa del collettivo Cambiare Rotta, "non si è presentata e anche la pro-rettrice delegata non si è assunta la responsabilità di garantire un incontro, limitandosi a promettere che avrebbe portato la richiesta. Abbiamo affermato che non ci fermeremo finché non avremo una data per l'incontro", ha spiegato.

"Ci assicureremo - ha concluso - che quello che è stato promesso venga rispettato e che a questo venga dato un seguito nella direzione di interrompere ogni complicità con questi accordi".

L'occupazione è durata poco più di un'ora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA