Non risponde al gip il 24enne arrestato per l'omicidio dello zio

Non ha risposto alle domande del gip stamani Luca Iannello, 24 anni, arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso a coltellate durante una lite sabato scorso a Poggiridenti, in provincia di Sondrio, lo zio Davide Conforto, 62 anni.

Oggi l'udienza di convalida del fermo davanti al gip Fabio Giorgi, è durata pochi minuti, il tempo di verbalizzare le generalità e di dire che non intendeva rispondere alle domande del giudice. Il giovane è assistito dagli avvocati Renato Tognini di Milano e Matteo Sergi di Morbegno (Sondrio) nominati dalla famiglia. Intanto i carabinieri e la Procura non si sbilanciano ancora sul movente. "Al momento è difficile capire le cause della lite, finora il nipote non ha ancora detto nulla" hanno spiegato gli inquirenti.

Iannello, dopo l'udienza-lampo di stamani, è stato riportato nel carcere di Sondrio dove al momento si trova in isolamento.





