Magnetti, 71 milioni di fatturato e ordini per 90 in 2 anni

La Magnetti Building di Carvico (Bergamo), specializzata nei prefabbricati in calcestruzzo armato e controllata dal gruppo veneto Grigolin, ha chiuso il 2023 con ricavi per 71 milioni, un risultato ante imposte di 6 milioni e il margine operativo lordo in rialzo da 1,2 a 7 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene annunciato un portafoglio ordini di 90 miliardi per il prossimo biennio.

Magnetti Building ha avviato nel corso del 2023 nuove assunzioni, portando il totale a 180 collaboratori. A tutti i dipendenti è stato assicurato un bonus extra, in aggiunta al premio di produzione, che potrà essere utilizzato in welfare per le necessità familiari o come accumulo nel Tfr. Si tratta - secondo il gruppo - di una "prima serie di iniziative e azioni interne legate alla sostenibilità sociale".

Commentando i risultati l'amministratore delegato Benedetta Grigolin ha spiegato che "la nostra struttura aziendale ci consente ancora ampi margini di crescita, mantenendo inalterata l'altissima qualità di servizio che da sempre questa realtà garantisce a tutti i suoi clienti".



