L'export del vino lombardo nel 2023 tocca quota 327 milioni

La viticoltura della Lombardia registra un nuovo record storico dell'export arrivando nel 2023 a quota 327 milioni di euro. Lo scorso anno il valore dei vini lombardi sui mercati esteri è cresciuto del 3,1% rispetto al 2022.

È questo il biglietto da visita con cui i vini lombardi si presenteranno a Vinitaly 2024 dove ci saranno oltre 150 le realtà presenti in rappresentanza della Lombardia.

"I vini di Lombardia - commenta il presidente della Regione Attilio Fontana - puntano sempre di più su un'offerta orientata alla qualità, come confermato anche nell'ultima vendemmia, che vede l'89% della produzione riconducibile alle 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt lombarde, contro una media nazionale del 77%".

Secondo i dati dell'Osservatorio sulla competitività delle Regioni del vino, elaborati da Unicredit-Nomisma Wine Monitor, nell'ultimo decennio in Lombardia la superficie a vite da vino coltivata a biologico è più che quadruplicata, passando dai 941 ettari del 2012 ai 4.231 del 2022, pari al 18% della superficie vitata regionale. La vendemmia 2023 si è chiusa con una produzione pari a 154 milioni di bottiglie potenziali (+9,2% rispetto al 2022), l'89% delle quali a marchio di qualità. Le aziende del comparto vitivinicolo lombardo sono circa 3mila, un quarto delle quali a guida femminile.

Numeri a cui si affiancano gli sforzi della Regione in termini di innovazione e tecnologia, dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per monitorare l'andamento della maturazione delle uve in vigna all'uso di droni per valutare la situazione nelle singole parcelle.

"Il mondo del vino lombardo arriva a Vinitaly forte di un successo sempre più riconosciuto, come dimostra il nuovo record dell'export e la crescita su mercati storici come quelli di Germania (+6%), Francia (+14%) e Spagna (+8,2%)" aggiunge l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi.

"Negli ultimi dieci anni l'occupazione nel settore ha mantenuto un trend in crescita arrivando a 6.381 addetti nel 2023, anche grazie al progressivo apprezzamento sui mercati esteri dei nostri vini" conclude il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio.



