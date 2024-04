Da Bergamo riparte la Ragione della Speranza tra arte e vangelo

Cominceranno dal bergamasco le nuove puntate di Ragioni della speranza, storico programma in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, in onda da sabato 13 aprile, alle ore 16.30 su Rai Uno. Il conduttore, Monsignor Dario Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, dedicherà le prime sei a Come gli artisti rappresentano la fede, riunendo arte e Vangelo in un itinerario alla scoperta di borghi, chiese, musei e territori.

Si parte quindi da Torre de Roveri con il ciclo pittorico I discepoli di Emmaus di Arcabas, per tornare nel bergamasco nella puntata del 27 con il Cristo re di Lorenzo Lotto all'oratorio Suardi di Trescore Balneario. Gli altri appuntamenti saranno dedicati al grande labirinto della Masone, nel Parmense (4 maggio), alla cappella di S. Giovanni Battista, a Mogno, in Svizzera (11 maggio), alla chiesa di S. Maria della Salute, a Venezia (18 maggio), alla La Trinità di Guido Reni nella chiesa della Trinità dei Pellegrini a Roma (25 maggio). Le puntate si concludono sempre in Lombardia l'1 giugno, ricorrenza del Corpus Domini, a San Cristo, a Brescia, prima chiesa al mondo dedicata esclusivamente all'eucaristia.

Le ragioni della speranza è un programma prodotto da Laura Misiti e don Gianni Epifanni, regia di Maria Amata Calò, testi di Carmela Redatti, e consulenza di Tomaso Strinati, storico dell'arte,



