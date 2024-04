Cna alla design week tra design reale e virtuale

E' un'indagine sul confine che separa il materiale dall'immateriale la mostra 'Fuoriserie' organizzata da CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, alla Milano Design Week.

La manifestazione, sotto la direzione artistica di Sapiens Design Studio e Stefano Lodesani Studio, esplorerà il tema tangible - intangible. Negli spazi di Superstudio Più, in occasione del Superdesign Show, saranno fisicamente esposti pezzi di design artigianali, a cui se ne affiancheranno altri fruibili solo attraverso la realtà aumentata.

Sono quattro le aziende protagoniste del percorso espositivo "reale": Goti Arredamenti, un'azienda di arredamenti a conduzione familiare nata nel 1970, che presenterà Minerva, un trono scultoreo ispirato alla Dea della saggezza, protettrice degli artigiani e delle arti utili. Domenico Cugliari proporrà in mostra, in collaborazione con Simone Guidarelli, Souvenirs de Voyage, un'installazione immersiva dominata da motivi decorativi che invaderanno arredi e pareti. Le carte da parati vivono anche attraverso i complementi d'arredo realizzati da Giovanni Cugliari per Domenico Cugliari, family business di successo dal 1961 specializzata nella manifattura del legno. La terza azienda, Pollini Home, opera nel settore del taglio e della composizione di materiale ceramico e ha messo a punto un innovativo e brevettato processo di termoformatura delle superfici in gres di grande formato, consentendone la curvatura.

La quarta e ultima realtà in mostra è Liber Vittorio Venturini, attività artistica che trae ispirazione dall'oggetto libro e più in generale dalla carta. Inquadrando un QRcode attraverso il proprio smartphone o indossando appositi visori aperti sarà poi possibile visualizzare altri oggetti virtuali, inseriti all'interno dello spazio espositivo reale, in modo da permettere anche alle aziende più piccole di partecipare comunque alla design week.



