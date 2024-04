La Lombardia supporta le botteghe storiche con 5,1 milioni

Per supportare le attività storiche, ovvero negozi, locali e botteghe artigiane la cui attività dura da un periodo non inferiore a 40 anni, Regione Lombardia ha stanziato 5,1 milioni di euro attraverso il bando 'Imprese storiche verso il futuro 2024' che apre oggi.

Il sostegno è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che investono per il ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, per la riqualificazione del locale o in innovazione.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle spese considerate ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l'investimento minimo è fissato in 5.000 euro.

I progetti candidati e le relative domande di contributo devono essere presentati a Unioncamere Lombardia in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it entro le ore 12 del 31 maggio 2024.

"Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi - è vicina ai negozi e alle piccole imprese che hanno resistito nei decenni e rappresentano un presidio fondamentale nei territori, garantendo servizi di qualità e occupazione".

Il bando "offre un supporto concreto per accompagnare i processi di rinnovamento e i passaggi generazionali. Se la Lombardia detiene primati in ambito economico-sociale - ha concluso Guidesi - è grazie al lavoro di chi, come le attività storiche, vince le sfide quotidiane e custodisce la nostra identità".



