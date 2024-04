La Lombardia, 'ospitiamo la statua che allatta alla Design Week'

"In attesa di capire modi e tempi, su un eventuale posizionamento della statua alla Mangiagalli di Milano, rinnovo la disponibilità, da parte della Regione Lombardia, di ospitare l'opera della scultrice Vera Omodeo nei nostri spazi in occasione della Design Week". Così in una nota l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto 'Un, due, tre... Musei!'.

La prossima settimana, infatti, come ricorda Caruso, la Regione organizzerà una serie di eventi che intersecheranno tra loro design, arte, cultura e sostenibilità ambientale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA