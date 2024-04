Intesa Finlombarda-Assintel per innovazione e sviluppo delle Pmi

Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, e Assintel, l'associazione che rappresenta a livello nazionale le imprese del settore ICT e digitale, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione con l'intento comune di diffondere la cultura dell'innovazione e il paradigma dell'Open Innovation quali elementi strategici per lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese a livello nazionale e regionale.

L'idea, come si legge in una nota, è anche quella di favorire occasioni di divulgazione, confronto, sviluppo, approfondimento e diffusione di buone pratiche di imprenditorialità innovativa.

I sottoscrittori si impegnano, tra l'altro, a organizzare workshop, seminari e tavoli di lavoro, a valorizzare le buone prassi con particolare attenzione al contesto produttivo e territoriale lombardo e a diffondere le iniziative aventi a tema, per esempio, l'Open Innovation, gli ESG e la crescita sui mercati internazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA