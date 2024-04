Dalla Lombardia 6 milioni alle Pmi per rinnovare il parco auto

La giunta della Regione Lombardia ha approvato un investimento da 6 milioni di euro per consentire alle micro, piccole e medie imprese della Lombardia di ammodernare il parco veicoli.

"Il bando - come spiega l'assessore regionale all'Ambiente Giorgio Maione - sarà aperto già nelle prossime settimane.

L'anno scorso con la misura dedicata ai privati abbiamo permesso a 5.707 famiglie lombarde di acquistare una automobile a basso impatto ambientale sostituendo un veicolo inquinante".

Ora parte una linea dedicata alle imprese. "È questa la nostra visione: investire in innovazione per migliorare la qualità dell'aria e della vita delle persone. Per noi la sostenibilità ambientale non è imporre divieti ideologici".

L'intervento è finalizzato al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina e/o a gas fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso.

Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci ad alimentazione elettrica, idrogeno o endotermica a bassissime emissioni. Sarà finanziato anche l'acquisto di e-cargo bike, ossia velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci.

Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo a fronte dello stesso numero di veicoli radiati di proprietà dell'impresa stessa. Sono escluse le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia.



