Da Picchi a Maldini, Facchetti racconta i grandi capitani

Armando Picchi, Gaetano Scirea, Franco Baresi. Ma anche Gigi Riva, Valentino Mazzola e Giampiero Boniperti, arrivando fino a Francesco Totti, Paolo Maldini e Javier Zanetti. I capitani rimasti nella storia non sono solo Campioni con la C maiuscola, ma anche simboli di fedeltà delle squadre, condottieri e garanti della gloria di un club.

Gianfelice Facchetti ne ha avuto uno in casa, il papà Giacinto (storico capitano sia dell'Inter che della nazionale italiana), e ha scelto di raccontare i più grandi in "Capitani. Miti, esempi, bandiere" (Piemme Edizioni, pp.224, euro 18,90).

Un libro in cui l'attore, drammaturgo e regista ricorda storie, aneddoti e virtù dei capitani del pallone, capaci di accendere l'immaginario collettivo dei tifosi, dalle origini del football fino al meno romantico calcio-business di oggi. Storie che mostrano come il capitano, nel calcio, non è solo il leader di una squadra, ma un simbolo capace di unire tutti gli appassionati, incarnando lo spirito del gioco e i suoi valori.

Si inizia con Gigi Riva, "capitano di fatto anche se non ha mai voluto indossare la fascia", passando poi per "il mio capitano, Facchetti" fino alla "lezione di civiltà" della Danimarca guidata da Simon Kjaer in un libro dedicato "ai 'santi del pallone', i tifosi senza i quali la storia del calcio non avrebbe i suoi miti" e "al mio amico Ferruccio Incerti, capitano aquilotto per sempre", bandiera dello Spezia scomparso l'anno scorso



