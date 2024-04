A Turbigo la feste di fine Ramadan sarà al campo sportivo

I festeggiamenti di fine Ramadan a Turbigo si faranno nell'area allenamenti del capo sportivo comunale. A questa soluzione si è arrivati nella riunione convocata oggi dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia con il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi e l'associazione culturale Moschea Essa che si era rivolta al Tar dopo il no del Comune all'uso di uno spazio pubblico.

Proprio il Tar ha chiesto al prefetto di dirimere la questione vista l'urgenza (la festa di Id al-fiṭr è fra domani e il 10 aprile) in attesa della camera di consiglio fissata per il 22 aprile.

All'incontro hanno partecipato anche Questura, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Città Metropolitana per "valutare la sussistenza dei motivi di sicurezza ed incolumità pubblica" per cui erano stati rifiutati gli spazi.

L'area individuata, sottolinea la Prefettura in una nota, ha un parcheggio, uno spazio adeguato e "risulta adatta per fruibilità e controllabilità degli spazi".

Il sindaco di Turbigo, prosegue la nota, "ha assicurato la rapida adozione dei conseguenti provvedimenti autorizzativi e organizzativi".

Al termine dell'incontro, il prefetto Sgaraglia ha ringraziato tutte le parti che, con grande spirito di collaborazione, hanno consentito il pieno raggiungimento dell'accordo.



