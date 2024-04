Tenta di rubare 50 chili di rame da un deposito Atm, arrestato

Per aver cercato di rubare da un deposito dell'Atm 50 chili di rame un giovane di 26 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

E' avvenuto sabato sera poco dopo le 21.30 a Milano, in via Rosa Bianca, vicino a Famagosta, in un struttura adibita alla rimessa e alla manutenzione dei mezzi pubblici. Il 26enne, assieme a un complice poi fuggito, è stato sorpreso mentre cercava di impossessarsi del metallo, probabilmente da rivendere.

Ad incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza interne che hanno consentito al personale del deposito di vedere in diretta su un monitor quello che stava accadendo e quindi di chiamare la polizia. Immediato l'intervento degli agenti delle volati che hanno portato in carcere il giovane. Ora si sta cercando l'amico.



