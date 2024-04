Interviene il prefetto sulla fine ramadan a Turbigo

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha convocato domani pomeriggio, lunedì 8 aprile, in prefettura il Comune di Turbigo e i rappresentanti dell'associazione 'Moschea Essa' per vedere le possibili soluzioni che permettano alla comunità islamica di trovare un posto in cui scambiarsi gli auguri per la festa di fine ramadan.

E' stato il Tar - a cui Moschea Essa di era rivolta dopo il no del Comune guidato dal sindaco Fabrizio Allevi - a chiedere l'intervento d'urgenza del prefetto in considerazione dei tempi strettissimi (la fine del ramadan è fra il 9 e il 10 aprile).

"Il prefetto ci ha convocati, vedremo cosa ci dirà di fare o di non fare", ha commentato Allevi.

Soddisfatti gli avvocati dell'associazione musulmana, Aldo Russo e Luca Bauccio. "Non vorrei fare queste cause ma è una questione di diritto costituzionale" ha sottolineato Bauccio, che nel 2019 si era occupato di un altro caso simile, quando il Comune di Magenta aveva rifiutato uno spazio per la festa del Sacrificio. Anche in quel caso il Tar fece intervenire il prefetto. Il suo auspicio è che ora prevalga "il buon senso sui pregiudizi e la campagna elettorale".

E bene si è conclusa, dopo le critiche iniziali sollevate dalla lega la cena con scambio di auguri per la fine ramadan che si è svolta all'oratorio di Renate in provincia di Monza, con oltre 300 partecipato non solo musulmani. Alcuni di loro hanno postato un ringraziamento sulla pagina Facebook dell'associazione La Pace che ha organizzato la serata per l'idea "di coinvolgere i cittadini indipendentemente dal credo".

"Un applauso ai nostri giovani che hanno ben organizzato questa splendida serata, a tutto lo staff, alle mamme che hanno cucinato, alla vostra partecipazione come ospiti e - ha scritto l'associazione - per non dimenticare il gran uomo il don Claudio per la disponibilità. Grazie a tutti".



