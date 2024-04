Con coltelli e catena tenta rapina, arrestato nel Milanese

Ha tentato di rapinare un supermercato a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ma è stato messo i fuga dai dipendenti ed è poi stato arrestato dai Carabinieri.

A finire in cella è stato ieri in tarda mattinata un italiano di 23 anni, nullafacente e censurato. Si era presentato in un supermercato nella zona della stazione della metro Sesto Primo Maggio FS con il volto coperto da un passamontagna, armato di due coltelli ed una catena. ha intimato a due cassieri di consegnare il denaro. Ma per la pronta reazione dei due, il 23enne ha dovuto fuggire. Nel tentativo di allontanarsi ha pure infranto la vetrata della porta d'ingresso del supermercato.

Subito dopo è stato bloccato dai militari nel frattempo avvertiti.

Il giovane, accusato di tentata rapina, è stato portato nel carcere di Monza per l'interrogatorio del gip, mentre le armi ed il passamontagna sono stati sequestrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA