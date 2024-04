Truffe con finte chiamate della Polizia postale a Milano

Negli ultimi giorni si sono verificati numerosi episodi di truffa ai danni di cittadini milanesi da parte di ignoti che si fingono appartenenti alla Polizia postale, e che telefonano dal numero 0243333011 - il vero numero della Postale a Milano - inducendoli con scuse varie a effettuare dei bonifici. Lo ha reso noto la Questura del capoluogo lombardo, che ha diramato svariati alert sui suoi canali ufficiali.

"Si tratta di una truffa che sfrutta lo spoofing - si spiega in una nota - una tecnica che permette di falsificare il numero di telefono da cui proviene la chiamata. In questo caso, i truffatori fanno in modo che sul display del telefono del cittadino compaia il numero 0243333011, che è il vero numero della Polizia Postale di Milano". Ovviamente la Polizia in genere o la Postale in specifico non contattano mai i cittadini per telefono per richiedere denaro e, comunque, non chiederebbero mai di recarsi presso gli sportelli bancari per effettuare bonifici o chiudere conti correnti, ma inviterebbero i cittadini presso i propri uffici per informarli o notificargli richieste o atti personalmente. "Se si riceve una chiamata da sedicenti 'agenti' che proviene da quel numero - consigliano da via Fatebenefratelli - basta riattaccare e richiamare, per entrare con certezza in contatto con gli uffici della Polpost e chiedere spiegazioni". E poi, naturalmente, scoperto il raggiro, andare a fare denuncia.



