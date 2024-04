In 15mila all'open day del PoliMi, focus su Ia

"Oggi parliamo a 15.000 giovani e, novità di questa edizione, anche ai potenziali dottori di ricerca, perché sempre di più l'alta formazione è fondamentale per vincere le sfide che ci aspettano, di cui la tecnologia è il più grande fattore abilitante. Prima fra tutte, l'intelligenza artificiale, alla quale abbiamo riservato un occhio di riguardo in questa occasione". Queste le parole rivolte ai futuri studenti da Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, in occasione dell'open day.

"Per il Politecnico - ha sottolineato la rettrice - l'Ai rappresenta una scommessa che ha bisogno di essere alimentata dal talento e sostenuta da un approccio trasversale, aperto e originale.

L'Open Day è la scoperta. È il Politecnico che si mette in mostra nelle tantissime iniziative che non ti aspetti. Quello che vogliamo trasmettere in questa giornata non è solo la varietà della nostra offerta formativa, per questo basterebbe avere tempo e voglia di guardare il nostro sito, ma l'emozione, la vivacità e l'entusiasmo di chi sceglie di entrare a far parte di questa comunità. L'università è in presenza, è - ha sottolineati Sciuto - un'esperienza di vita."



