Aggredisce donne al pronto soccorso, una grave

Affermando di aver subito un furto mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, in preda all'ira, ha preso una sedia e ha colpito ripetutamente due uomini che si trovavano vicino a lui, ferendone uno in modo grave. Poi è stato arrestato.

È accaduto stamani intorno alle 7. L'uomo, un 39enne tunisino, con precedenti, ha colpito due romeni, uno di 47 e uno di 49 anni. Il primo, in particolare, colpito al capo, è stato ricoverato in codice rosso, il secondo in arancione. Sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha arrestato il presunto aggressore con l'accusa di tentato omicidio.



