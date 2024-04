Treno storico Trenord festeggia 100 anni con corse verso i laghi

Otto corse dal centro di Milano ai laghi. Questo il programma di Trenord per il treno storico, che nel 2024 compie cent'anni e festeggia con una nuova meta: oltre che il Lago Maggiore, quest'anno il convoglio raggiungerà anche il Lago di Como.

Sarà domenica 14 aprile la prima corsa del treno storico, che tornerà sui binari per riproporre ai passeggeri nuovi viaggi da trascorrere nell'atmosfera degli anni '20, sui sedili di velluto rosso delle carrozze di prima classe dagli interni in legno, in compagnia di personaggi in costume d'epoca che svolgeranno performance teatrali.

Il convoglio da aprile a novembre effettuerà otto corse andata e ritorno da Milano Cadorna: quattro saranno dirette a Como Lago e quattro a Laveno Mombello Lago. Tutti i collegamenti fermeranno a Saronno, le corse dirette a Laveno anche a Varese Nord.

"La proposta dei treni storici - spiega l'assessore della Regione Lombardia ai Trasporti Franco Lucente - è particolarmente gradita e viste le richieste abbiamo deciso di implementare l'offerta. Il nostro obiettivo è regalare una nuova immagine della ferrovia, capace di regalare emozioni e di coniugare la mobilità sostenibile con progetti diretti anche alla valorizzazione turistica dei territori".



