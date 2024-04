Milano Design Week, Fuorisalone fa tappa in zona Tortona

Dal 15 al 21 aprile, Milano torna protagonista della scena internazionale del design con la Milano Design Week 2024. Tappa del Fuorisalone, con il suo ricco programma di mostre, eventi e workshop, sarà Tortona Design Week, nelle vie del quartiere nella zona ovest della città . A fare da cornice alle esposizioni di artisti di fama internazionale e giovani emergenti, palazzi e locali storici, che delineano una vera e propria "Walk of Design" meneghina.

"In occasione del contestuale Salone del Mobile - sottolineano gli organizzatori - la città si apre a professionisti del settore, esperti, appassionati e curiosi coinvolgendoli in un vortice dinamico, culturale e imprenditoriale. Confermandosi un evento di spicco nel panorama internazionale del design, Tortona Design Week è pronta ad accogliere anche quest'anno generazioni di talenti creativi".

Saranno presenti Nardi, Hundredicafts, Ploom, Lechler, Karimoku Furniture, nhow Milano, Stone Island, Prevalent - Solgami, AOKE Europe B.V., Ceramica Dolomite, Decor Lab | Ki6 Editori srl, Freehand Forniture CO., LTD, GARDE Italy e ADF, Keyo University, Lexus, Riccardo Nemeth Achitecture, Switzerland Global Enterprise, Toyota, Zip Zone Events.

Inoltre, all'interno del TDW Hub, ci saranno realtà selezionate tra cui Artaffresco, Giovannozzi Marmi, Mushaboom Design tm, Severin, Applied Peripherals & Software, Swan Italy, Podio Design.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA