'Migrare', quando un tema sociale diventa arte

Un fenomeno sociale ed economico, un tema attualissimo, diventa arte: è quanto accade con la mostra 'Migrare' aperta il 13, il 14, il 20 e il 21 aprile alla Casa Museo Franco Dotti ad Azzano San Paolo, centro del Bergamasco, in via Leonardo da Vinci 2. L'accesso è libero e gratuito.

La rassegna - sabato 13 aprile alle 16.30 l'inaugurazione - propone opere che spaziano dal figurativo all'astratto inerenti alla tematica della migrazione e con un incontro di approfondimento legato ai motivi politici, economici, sociali e climatici che ne sono causa. Esporranno gli artisti: Franco Dotti, Claudio Heredia, Angelica De Rosa, Giuliano Cataldo Giancotti, Serena Bernardi, Luigimaurizio Assolari e il Laboratorio Quattromani di Anacleto e Picco.

Venerdì 12 aprile, alle 20.30, in un'anteprima dell'evento viene presentato e proiettato il documentario "Sulla rotta balcanica" a cura dell'Associazione Mesa Popular OdV di Bergamo, con montaggio di Paolo Sischarenco. Interverrà la coordinatrice Simona Forlini e seguirà un dibattito con domande aperte del pubblico. Il 14, 20 e 21 aprile l'orario della mostra è dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.



