Cosmogarden al via a Brescia, la fiera dedicata al mondo green

Una fiera dedicata alla progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor. Ha preso il via al Brixia Forum di Brescia la terza edizione di Cosmogarden, in calendario fino all'8 aprile, affiancata quest'anno anche dalla prima edizione di BBQ Expo, l'unica fiera italiana dedicata all'universo del barbecue.

Presente in Fiera l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia, Giorgio Maione, che ha posto l'accento sui numeri che questo settore genera sul territorio lombardo grazie alle sue circa 7 mila aziende che producono un fatturato di 276 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto agli anni passati. Sulla cura delle foreste e dei boschi lombardi, invece, Maione ha ricordato come la Lombardia "non ha mai avuto, come in questi tempi, tanti alberi piantati".

Anche Ersaf Lombardia partecipa a Cosmogarden con il progetto 'Cintura verde' a sostegno della piantumazione da parte di privati. "Abbiamo un gap nella Pianura Padana: è qui che sarà importante continuare a piantumare, per poter risolvere anche il problema dei cambiamenti climatici" ha commentato Fabio Losio, presidente di Ersaf Lombardia .

Nel corso di questa quattro-giorni sarà anche possibile partecipare a convegni, seminari, workshop, dimostrazioni, corsi e laboratori tenuti da docenti universitari, ricercatori e relatori altamente qualificati.

"Gli appassionati del mondo del verde, e coloro che vogliono arredare al meglio il proprio terrazzo, possono trovare qui l'ispirazione e le migliori soluzioni per l'arredo e la gestione degli spazi" ha detto Mauro Grandi, Ceo di Area Fiera. Bbq Expo, invece, "è una novità assoluta pensata per offrire agli amanti della griglia nuove tecniche e soluzioni per il proprio barbecue".

Al fianco di Cosmogarden anche BCC Agrobresciano, come ha spiegato il vicedirettore generale vicario Alessandro Comini: "Una fiera importante e apprezzata anche oltre i confini della città di Brescia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA