Torna la Gialappa's con Maccio Capatonda e Max Giusti

Dalla parodia della serie Doc alle versioni in chiave comica della cantante Annalisa e di Ilary Blasi, due nuovi ingressi, Maccio Capatonda e Max Giusti, e nella seconda puntata ospite Tony Hadley, indimenticabile frontman degli Spandau Ballet. Torna dal 10 aprile GialappaShow della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

"Sette puntate e vogliamo che nessuna sia uguale all'altra e sempre con una conduttrice diversa", ha detto Santin presentando con tutto il cast il programma, prodotto da Banijay Italia, in onda in prima visione su Tv8, ogni mercoledì alle 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now.

"È la terza edizione, continuiamo a crescere e non era scontato che questo programma diventasse un appuntamento fisso per Sky e Tv8, ma io ci ho sempre creduto - ha detto Antonella D'Errico, executive vice president content di Sky Italia -: non è un'operazione nostalgia, perché la Gialappa's ha portato un contenuto contemporaneo e in ogni stagione aggiunge qualcosa di nuovo e attuale: Il pubblico era orfano di un programma così, che propone un tipo di divertimento da un lato satirico e dall'altro scanzonato". Confermato timoniere il Mago Forest, affiancato nella prima puntata da Alessia Marcuzzi. Maccio Capatonda proporrà i suoi famosi trailer, mentre Max Giusti vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis e chef Alessandro Borghese. Tra i comici confermati Brenda Lodigiani: oltre alle parodie della regina del pop Annalisa, nella prima puntata la sua Briffatrice sarà impegnata ad insultare un vero Marco Travaglio.



