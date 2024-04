Taiwan ci sarà alla Milano Design Week, 'grati per il sostegno'

Nonostante il dolore e i lutti provocati dal terremoto, il Taiwan Design Research Institute (Tdri) annuncia la propria presenza alla Milano Design Week 2024. E lo fa con un messaggio del presidente dell'Istituto, Chi-Yi Chang.

"È con il cuore addolorato - scrive Chi-Yi Chang - che prendiamo atto del devastante terremoto che ha colpito Taiwan il 3 aprile. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutte le persone colpite da questo tragico evento. Siamo profondamente grati per il sostegno che abbiamo ricevuto da tutto il mondo in questo momento difficile. Nonostante le sfide che dobbiamo affrontare, il Taiwan Design Research Institute prosegue i lavori per presentare il design di Taiwan alla Milano Design Week 2024".

Il tema di quest'anno del Padiglione di Taiwan ('Who is going to raise the questions? The questions are designed in Taiwan'" acquisisce maggiore importanza dopo i recenti disastri naturali.

"Siamo tutti invitati a riflettere - sottolinea Chi-Yi Chang - su come il design possa svolgere un ruolo essenziale nell'affrontare le sfide poste da disastri come terremoti, tsunami e tifoni".

Per affrontare questi disastri naturali, il Tdri ha collaborato con il Design and Creative Center Kobe per sviluppare "OHHHH Disaster Preparedness Workshop" per l'innovazione sociale nel 2019, esplorando come il design possa educare le persone alla preparazione ai disastri. "Insieme - ricorda Chi-Yi Chang - abbiamo lanciato un'attività di progettazione di aiuti didattici e kit di emergenza per i disastri tra Taiwan e Giappone. Questo progetto ha dimostrato l'effetto positivo che il design può avere sulla prevenzione e il recupero delle catastrofi naturali".



