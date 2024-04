'Supereroi: il web nero', la mostra cybercrime della Polizia

Sarà inaugurata domani all'interno della Villa Reale di Monza la mostra fotografica "Supereroi: il web nero", organizzata dal Centro operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia, volta alla sensibilizzazione contro la pedopornografia, l'abuso e l'adescamento online dei minori.

Un progetto ambizioso che si propone di gettare luce sull'importante lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all'adescamento online dei minori.

Un viaggio emozionale nel cuore della battaglia contro il "web nero", dove ogni scatto è fare un tuffo nell'animo umano, scoprendo la dedizione, la passione e il coraggio dei poliziotti che lavorano nell'ombra per proteggere i più vulnerabili della nostra società. Dall'altro lato l'innocenza compromessa dei minori.

La rassegna collettiva non ha scopo di lucro. L'iniziativa, oltre agli spazi messi a disposizione dal Comune di Monza, è sostenuta da Terre des Hommes Italia, Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus, ed è patrocinata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (Corecom). La mostra sarà aperta dal 5 al 7 aprile prossimi, venerdì 10 alle 16, sabato e domenica 10.30 alle 18.30.



