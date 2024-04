Sindacato Polizia locale, ancora nessun tavolo da Comune Milano

Prosegue a Milano la trattativa tra Comune e sindacati della Polizia locale sulla riorganizzazione del corpo. Con il Comune che vuole aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte a fronte della contrarietà delle sigle sindacali. Alcune organizzazioni hanno citato in giudizio il Comune per comportamento anti sindacale e il giudice nella prima udienza, "ha disposto che le Organizzazioni Sindacali presentassero la loro proposta all'Amministrazione - spiega il sindacato Csa Ral in una nota -.La proposta in questione è stata inviata il giorno 11 marzo 2024 e conteneva molte questioni tra le quali la tutela di tutte le nostre prerogative sostenute nella mobilitazione iniziata a dicembre 2023". "A tutt'oggi - come sottolineata Orfeo Mastantuono, il segretario del sindacato autonomo di Polizia Locale - nessuna convocazione nel merito ci è pervenuta, giova precisare che il giudice del lavoro ha riconvocato le parti il 14 maggio 2024". "Nel frattempo, Franco Gabrielli" che è delegato per la sicurezza del Comune "ha iniziato il suo lavoro riguardante la riorganizzazione della Polizia Locale, lavoro che ci piacerebbe apprezzare ed al quale ci piacerebbe contribuire considerato il disastro organizzativo legato all' incapacità dell'attuale comando - aggiunge -. Il lavoro del dottor Gabrielli potrà fornire solo una proposta che dovrà poi essere vagliata ed approvata necessariamente in un incontro tra le Organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica".

"Abbiamo atteso sinora invano la convocazione del tavolo da parte dell'amministrazione per affrontare le questioni contenute nella nostra proposta - conclude -. Stante l'attuale situazione, vengono meno le garanzie e la fiducia per iniziare un proficuo percorso comune. Il sindacato Csa riprenderà la lotta sindacale in sede giudiziale e le iniziative di mobilitazione che verranno indette".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA