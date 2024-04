Sala, serve una soluzione sugli extracosti del PalaItalia

Sul PalaItalia, che ospiterà le gare di hockey maschile per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026, "dobbiamo sempre tenere i tempi, perché abbiamo le olimpiadi ormai in arrivo. Io sono abbastanza ottimista sulla prosecuzione dei lavori del nuovo palazzetto".

Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del nuovo quartiere residenziale di Milano Santa Giulia.

L'impianto "è partito con una lentezza dovuta alla questione dei costi dato che oggi, ma mi pare che stia procedendo molto bene". Il nodo da risolvere è quello degli extra costi.

"Siamo ancora in discussione avremo ancora bisogno del sostegno del governo - ha proseguito -. Se ci fosse bisogno di un piccolo supporto è chiaro che lo chiederei". Il sottosegretario Alessandro Morelli ha però detto che se il Governo dovesse aiutare, essendo opere di privati, si configurerebbe come aiuto di Stato.

"Bisogna trovare una formula. È chiaro che quello che dice Morelli è giusto - ha detto Sala -. Però stiamo ancora cercando una formula perché dei fondi possano arrivare. Ad oggi non lo sappiamo, apprezzo l'impegno del sottosegretario da questo punto di vista".

Per quanto riguarda un'altra opera attesa nel quartiere di Santa Giulia, la tranvia Repetti-Rogoredo, "non penso" che arriverà in tempo per le Olimpiadi. "Arriverà nel senso che continuiamo a essere determinati a farla - ha concluso -, per quello che diventerà il quartiere, è fondamentale, ma non credo per le Olimpiadi".



