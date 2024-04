Parco Nord- Polizia, rinnovata l'intesa

Una convenzione tra la Polizia di Stato e il Parco Nord Milano per il controllo territoriale delle aree dell'ente è stata rinnovata oggi nella Questura del capoluogo lombardo. L'accordo, triennale, prevede, tra le altre cose, il mantenimento in loco degli impianti e delle strutture del Reparto a Cavallo della Polizia fino a quando non sarà pronta per esso una nuova struttura, ancora in via di individuazione, e l'interscambio di dati e delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nelle aree verdi.

L'accordo è stato firmato dal Questore, Giuseppe Petronzi, e dal presidente di Parco Nord, Marzio Marzorati. "La costruzione del parco ha ormai raggiunto i tre quarti del proprio territorio (800 ettari) - è stato spiegato - tutti insistenti nella fascia periferica nord di Milano e nei comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Cormano, Cusano Milanino e Novate Milanese, determinando l'affluenza di migliaia di persone sia nei giorni feriali che nei giorni prefestivi e festivi, con conseguente domanda di controllo e sicurezza pubblica".



