Papà Giulia Tramontano, sia fatta giustizia per lei e Thiago

"Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia. Giustizia per lei e Thiago". Così Franco Tramontano, papà di Giulia, in una storia su Instagram pubblicata la mattina della nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della ex fidanzata incinta al settimo mese, uccisa con 37 coltellate lo scorso 27 maggio a Senago, nel Milanese. Davanti alla Corte d'Assise di Milano, verranno sentiti i medici legali e il consulenti del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. "Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago", scrive su Instagram la mamma della 29enne, Loredana Femiano.

"Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita - ha aggiunto il fratello Mario - , affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giuliè". Nessuno dei familiari oggi è presente in aula, dove a pubblico e stampa è stato chiesto di uscire prima di mostrare le immagini del cadavere della ragazza.

