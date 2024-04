Opposizioni Lombardia, serve una commissione sul Cpr Corelli

Le opposizioni in Lombardia hanno depositato la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta sul Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri, di via Corelli a Milano. L'iniziativa nasce dal consigliere del Patto Civico Luca Paladini ed è stata sottoscritta anche dai consiglieri di Pd, Avs, M5s, Azione-Italia Viva e da alcuni esponenti di Lombardia Migliore.

"Riteniamo che esistano ragioni di prevenzione sanitaria, di attenzione ai diritti e di rendicontazione al Consiglio regionale di quanto accade nel Cpr di via Corelli - spiega Paladini - per questo consideriamo la commissione d'inchiesta uno strumento necessario per accertare la situazione del Centro di permanenza per i rimpatri e le condizioni sanitarie e di vita delle persone soggette a provvedimenti di detenzione amministrativa".

L'obiettivo, aggiunge insieme all'altra consigliera del Patto Civico, Michela Palestra, "è l'istituzione di un luogo prezioso di monitoraggio di tutte le statistiche, prassi, metodi e strumenti utilizzati per la gestione del Centro, anche e soprattutto a seguito del commissariamento avvenuto nel dicembre scorso. Attualmente - proseguono - non ci sono gli strumenti per sapere nel dettaglio cosa succede all'interno e non avere contezza e un quadro chiaro delle condizioni delle persone detenute è un problema enorme".

Insomma, "il primo passo è stato fatto - concludono - ora tocca alla maggioranza con una risposta che speriamo arrivi rapidamente affinché si possa concretizzare quanto prima l'azione di prevenzione e monitoraggio".



