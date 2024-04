Ministero: 'La scuola di Soresina ritira la circolare sul Ramadan'

"In ordine alla vicenda della circolare emanata due settimane fa dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 'G. Bertesi' di Soresina (in provincia di Cremona, ndr), avente ad oggetto 'Informazioni sul Ramadan e Linee Guida per il Personale Docente', si informa che nella giornata di ieri la stessa dirigente scolastica ha comunicato formalmente al personale della scuola il ritiro della nota in quanto avrebbe potuto generare disagio e confusione nella comunità scolastica. Tale decisione è stata anche il frutto dell'intervento e della proficua interlocuzione che il Ministero ha tenuto con la dirigente". Lo rende noto il ministero dell'Istruzione e del Merito.



