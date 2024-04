Lega, di nuovo imbrattata la statua di Montanelli a Milano

È stata di nuovo imbrattata la statua di Indro Montanelli nei giardini pubblici di Milano che portano il suo nome. "Di fronte a questo ennesimo episodio è necessario presidiare il parco e l’intera zona" commentano il capodelegazione di FdI-Ecr al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, e il consigliere comunale di FdI a Milano Francesco Rocca. La statua di Montanelli "è costantemente minacciata da femministe improvvisate e gruppi che sostengono ardentemente la cancel culture, come accade negli Stati Uniti d’America contro la figura di Cristoforo Colombo" proseguono gli esponenti di FdI, chiedendo alla giunta milanese di "condannare il gesto".

"C'è qualche cretino che pensa di potere infangare la memoria di Montanelli con vernice colorata" aggiunge Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale di Milano. "Il buonismo della sinistra nei confronti degli ecovandali figli di papà ha come conseguenza questi continui atti vandalici in tutta la città - prosegue -. Milano merita rispetto e chi imbratta dovrebbe pagare caro e non essere coccolato. Invece, a più riprese la statua di bronzo è stata ripulita a spese dei milanesi attraverso le tasse e tariffe in continuo aumento grazie alla stessa sinistra che governa la città. Chiediamo ancora una volta al Sindaco Sala di dare fine al suo mutismo di fronte a questi continui soprusi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA