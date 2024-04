Il prefetto differisce ancora lo sciopero dei vigili di Milano

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha nuovamente differito lo sciopero indetto dai sindacati della polizia locale di Milano, che in questo caso era stato indetto per domenica prossima, 7 aprile, quando in città si corre la Milano Marathon a cui è prevista la partecipazione di ottomila corridori, e la relay Marathon, corsa a staffetta non competitiva con scopo benefico con oltre 28mila runners e questo senza considerare il pubblico lungo il percorso.

Percorso che prevede presidi nei 161 incroci di strade e blocchi necessari per deviare il traffico automobilistico evitando "pericoli e congestionamenti", spiega una nota della Prefettura.

Impossibile sostituire nel servizio alla viabilità i vigili con le forze dell'ordine perché questo "comporterebbe un totale annullamento della presenza di equipaggi deputati al controllo del territorio" e la conseguenza sarebbe un "grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica", senza contare che lo stesso giorno a Milano e provincia ci saranno altri eventi e devono essere rafforzati i presidi in centro, soprattutto nelle zone affollate, visti l'innalzamento dell'attenzione dopo l'attentato a Mosca.

Lo sciopero era già stato differito fra l'altro lo scorso 20 marzo (per la Stramilano) e il 20 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA