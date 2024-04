Dote scuola, in Lombardia 32,5 milioni per libri e materiali

Da oggi, in Lombardia, sono aperte le domande per ottenere il contributo della 'Dote Scuola' per l'acquisto di materiali didattici e borse di studio, destinato agli studenti delle fasce più fragili con Isee (l'indicatore della condizione economica) non superiore a 15.748 euro. Regione investe oltre 15 milioni di euro per la parte 'Materiale Didattico' della 'Dote Scuola', che si aggiungono ai fondi statali per garantire il supporto a tutti gli studenti aventi diritto secondo il ministero dell'Istruzione e del Merito. Le risorse a disposizione in totale sono 32,5 milioni di euro.

"Anche in questo caso - sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - confermiamo grande attenzione verso una tematica che assume una particolare rilevanza sociale. Un sostegno concreto per essere al fianco delle famiglie offrendo loro un'opportunità che, anche in passato, è risultata davvero gradita".

"La Dote 'Materiale Didattico' e le borse di studio - dichiara Simona Tironi, assessore regionale all'Istruzione - rappresentano un'opportunità fondamentale per garantire a tutti gli studenti lombardi un accesso equo e completo all'istruzione.

Con un investimento di 32,5 milioni di euro, dimostriamo il nostro impegno concreto nel supportare le famiglie e favorire la crescita culturale e professionale dei nostri giovani".

La domanda può essere presentata online tramite la piattaforma 'Bandi e Servizi' di Regione Lombardia fino al 16 maggio 2024.



