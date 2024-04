Compagnia Quarta Parete reinterpreta 'A piedi nudi nel parco'

La piece 'A piedi Nudi nel parco', tratto dall'omonima commedia di grandissimo successo di Neil Simon da cui venne realizzato nel 1967 un film diventato di culto con protagonisti Robert Redford e Jane Fonda, viene proposta, per la regia di Augusto Zeppetelli, in un libero adattamento dalla Compagnia teatrale 'Quarta Parete 4.0', allo Sporting Club di Milano 2 a Segrate. Sono previsti tre spettacoli il 12 e il 13 aprile alle 21 e il 14 aprile, domenica, alle 17.

La storia è come noto ambientata a New York, in un piccolo fatiscente appartamento al nono piano. La trama ruota intorno alla vicenda di una coppia di novelli sposi, Corie e Paul, finalmente conviventi: Corie di carattere vivace ed infantile e Paul più serio e pragmatico si alternano in litigi e riconciliazioni a volte esagerati, ma divertenti e romantici. Il tutto corroborato da altri due personaggi: la mamma di Corie, ancora desiderosa di nuovi turbamenti, e tale Victor Velasco, inguaribile eccentrico ed attempato corteggiatore (personaggio modificato e ricreato per l'occasione). La rappresentazione si distanzia nettamente dall'atmosfera patinata del film americano per ritrovarsi più in sintonia con il gusto mediterraneo.

Corie Bratter è interpretata da Maria Coduri, Henry Pepper da Mauro Liguori, il fattorino da Pippo Perretta, Paul Bratter da Gianluigi Rasca, Ethel Banks da Paola Duranti e Victor Velasco da Renato Amici. L'aiuto regia è Laura Fantuz De Rosa, il tecnico audio è Prospero Privitera e il tecnico Luci è Chiara Scarinzi.



