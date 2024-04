Atletica: duemila in gara per 27 titoli ai campionati cross Csi

Tutto è pronto in provincia di Lecco per ospitare sabato e domenica prossimi il 25/o campionato nazionale di corsa campestre del Centro sportivo italiano, con due distinti momenti di gara. Sabato prossimo a Calco scatteranno tutte le categorie individuali, in palio 27 tutoli, mentre domenica a Brivio si terrà lo Staffettone delle Regioni.

In tutto è prevista la partecipazione di 1966 atleti, con 841 pettorali assegnati alle sole donne. La Lombardia vanta quasi mille partecipanti, il Veneto ne porta poco meno di 500, il Trentino conta invece 184 finalisti. Complessivamente sono 11 le regioni italiane rappresentate, 30 i Comitati arancioblu, e ben 137 le società sportive in gara.



