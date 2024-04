Assessore lombardo Fermu si candida con la Lega alle Europee

L'assessore della Regione Lombardia a Università e Ricerca Alessandro Fermi si candida alle elezioni europee con la Lega. Fermi lo ha annunciato durante una conferenza stampa al Pirellone a cui ha partecipato il presidente della Regione Attilio Fontana, tutti i rappresentanti del Carroccio in giunta e alcuni consiglieri regionali.

L'assessore ha scelto come slogan 'Più Lombardia in Europa' optando per un rosa/magenta come colore della campagna elettorale "Annuncio ufficialmente la mia candidatura che non avevo preventivato - ha detto Fermi - un anno fa abbiamo fatto un grande lavoro rivincendo in Lombardia. Speravo di fare lavoro ordinario, ma un mesetto fa Salvini, Cecchetti e il partito mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi".

A quel punto "ho fatto un ragionamento che va oltre le ambizioni e i desideri e ho considerato un po' il fatto che la famiglia della Lega mi ha accolto, insieme a Mauro Piazza, due anni e mezzo fa (entrambi sono entrati nella Lega arrivando da Forza Italia, ndr) con la massima disponibilità e mi ha permesso di ricandidarmi alle scorse regionali" ha spiegato Fermi.

L'obiettivo "è quello di poter rappresentare con forza gli interessi dei lombardi in Europa. Temi che riguardano le politiche europee sono temi di ordinaria discussione e dibattito - ha aggiunto -. E io nasco più come amministratore che come politico".

Secondo Fermi in Europa c'è da difendere "la straordinaria storia economica" del continente "messa in discussione, in alcuni casi, da scelte a volte troppo ideologiche" ma anche "la storia culturale" dell'Unione.



