ANSA/ Milan: missione Pioli, blindare secondo posto e futuro

Stefano Pioli punta alla quinta vittoria consecutiva in campionato per consolidare non solo il secondo posto in classifica, ma anche la sua posizione sulla panchina del Milan. I rossoneri sfideranno a San Siro il Lecce, squadra che non dovrebbe impensierire particolarmente i padroni di casa visti i 36 punti che separano le due formazioni in classifica. E Pioli ha l'ennesima occasione per dimostrare di essere l'uomo giusto al posto giusto, nonostante lo scudetto sia sfumato da tempo.

Sabato tornerà a disposizione Theo Hernandez che ha scontato la giornata di squalifica, sarà arruolabile anche Simon Kjaer che oggi ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni, mentre assente sicuro è Loftus-Cheek squalificato per una partita. Il centrocampista, che ha ormai trovato continuità di prestazione, è una pedina fondamentale del gioco di Pioli e con lui in campo il Milan rende meglio (una media di 2.2 punti a partita), senza invece fatica (1.5 punti). Ma Pioli nei prossimi giorni dovrà comunque gestire le energie del gruppo perché il calendario è fitto e ricco di verdetti. Anche Olivier Giroud, reduce dagli impegni con la Nazionale francese e titolare al Franchi, potrebbe non partire dal primo minuto e lasciare spazio a Jovic.

Sarà un mese complicatissimo per il Milan, probabilmente il più delicato da inizio stagione. Nelle prossime due settimane, i rossoneri sfideranno la Roma del doppio match dei quarti di Europa League. Partite dall'esito incerto ma che possono dire moltissimo sul destino di Pioli. E tra i due match c'è un derby che non smuoverà la classifica ma vale sicuramente l'onore dei rossoneri oltre ad un probabile scudetto dei cugini nerazzurri.

L'Inter si è imposta, senza troppa fatica, nelle ultime cinque stracittadine e questa è probabilmente la macchia più grande sul curriculum del tecnico rossonero. Mai era accaduto nella storia del club e arrivare a quota sei ko sarebbe un'onta impossibile da giustificare. Aprile deciderà quindi il destino del Milan, mentre i tifosi sui social si dividono tra chi chiede a gran voce un cambio in panchina e chi apprezza il rendimento di Pioli comunque in lizza per un trofeo internazionale e secondo in Serie A.

I dirigenti rossoneri hanno più volte ribadito la fiducia nell'allenatore, ma le poche esternazioni pubbliche di Gerry Cardinale hanno sollevato dubbi sulla sua permanenza. L'unica soluzione certa è vincere e dopo il Lecce ci sono tre partite in cui fare risultato è un obbligo.



