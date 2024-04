Andrée Ruth Shammah debutta con la nuova pièce 'Chi come me'

È nato dall'incontro dell'autore Roy Chen con alcuni ragazzi ospiti di un centro di salute mentale di Tel Aviv, avvenuto nel 2019, quando fu contattato e invitato a partecipare a una lezione di teatro, il nuovo spettacolo di Andrée Ruth Shammah 'Chi come me', che dopo tre preview (5 - 6 - 7 Aprile) sarà in prima nazionale martedì 9 aprile nella nuova sala A2A del teatro Franco Parenti.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2020 al Teatro Ghesher di Giaffa, dove è rimasto in cartellone fino ad oggi. I protagonisti sono cinque adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni ospiti del reparto giovanile di un centro di salute mentale. Samuele Poma interpreta il ruolo di Barak (16 anni); Federico Di Giacomo è Emanuel (14 anni); Chiara Ferrara interpreta Alma (17 anni); Amy Boda è Tamara/Tom (15 anni) e Alia Stegani interpreta Ester (13 anni).

I ragazzi partecipano alle lezioni teatrali della giovane insegnante di teatro che il direttore dell'istituto ha voluto per aiutarli a esprimere le proprie emozioni. Dapprima riluttanti, diventano pian piano capaci di condividere quello che provano grazie al teatro.

"Ho scritto un testo teatrale - chiosa Chen - sul bambino che sono stato, sui miei amici, parte dei quali, sfortunatamente, non sono sopravvissuti all'età dell'adolescenza. Speravo che questo testo potesse far salire, almeno un po', il livello di compassione che è sempre a rischio di affievolirsi".



