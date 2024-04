Al Cimitero monumentale l'audioguida 'Corpi celesti'

Un foglio bianco, una penna, un accendino e uno smartphone con fotocamera e auricolari: è l'equipaggiamento necessario per prendere parte a 'Corpi Celesti', l'esperienza proposta dalla compagnia catalana El Conde de Torrefiel al cimitero Monumentale di Milano, dal 9 aprile al primo maggio, nell'ambito della rassegna Fog.

L'audioguida accompagna lo spettatore, che può svolgere la sua visita in autonomia, nella scenografia unica della città dei morti, tra storie e personaggi che - viene anticipato - rappresentano il dopplegänger, l'alter ego, della città dei vivi.

La traccia audio creata per l'occasione da El Conde de Torrefiel, la compagnia fondata a Barcellona nel 2010 da Pablo Gisbert e Tanya Beyeler, sarà disponibile in italiano e spagnolo e condivisa via mail con ogni spettatore in prossimità della data di inizio dell'esperienza. I partecipanti potranno poi recarsi in autonomia al Cimitero Monumentale nei giorni e negli orari di apertura.



